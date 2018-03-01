Создание Антикоррупционного суда: Рада приняла законопроект в первом чтении
Спикер парламента рассказал, как теперь дальше будут рассматривать документ
Верховная Рада поддержала президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда в первом чтении. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.
"Это было совместное и согласованное решение парламента. Поздравляю всех, это была большая победа", – сказал спикер парламента Андрей Парубий.
По его словам, профильный комитет в ближайшее время рассмотрит все правки, и Верховная Рада сможет принять законопроект во втором чтении и в целом.
Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о создании Антикоррупционного суда. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.
В свою очередь глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, когда будет создан данный суд, если Рада его примет в марте. Также он указал, какое количество судей понадобится для нового судебного органа.
Вы сейчас просматриваете новость "Создание Антикоррупционного суда: Рада приняла законопроект в первом чтении". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"