Создание Антикоррупционного суда: Рада приняла законопроект в первом чтении

Спикер парламента рассказал, как теперь дальше будут рассматривать документ

Верховная Рада поддержала президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда в первом чтении. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

"Это было совместное и согласованное решение парламента. Поздравляю всех, это была большая победа", – сказал спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, профильный комитет в ближайшее время рассмотрит все правки, и Верховная Рада сможет принять законопроект во втором чтении и в целом.

Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о создании Антикоррупционного суда. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.

В свою очередь глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, когда будет создан данный суд, если Рада его примет в марте. Также он указал, какое количество судей понадобится для нового судебного органа.