Создание Антикоррупционного суда: Рада прошла 235 поправок

Сегодня, 16:41

В профильном комитете объяснили, какие именно поправки будут рассматривать парламентарии

Верховная Рада. Фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Верховная Рада начала сегодня рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об антикоррупционном суде". Депутаты за один час прошли 235 правок к документу из 1925.

Спикер Верховной Рады отметил, что основная работа по законопроекту ожидается завтра.

"Во время наших консультаций с Венецианской комиссией мы смогли согласовать 13 из 14-ти рекомендаций. Это важный шаг вперед, но, к сожалению, мы не смогли все правки согласовать. О какой формуле мы договорились с главой комитета? Чтобы те позиции, по которым нет на сегодня согласия, комитет принял решение на усмотрение зала. Очевидно, что сегодня мы не сможем завершить рассмотрение (правок). Главная работа у нас будет завтра, а дискуссии будут сложные".

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В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сказал, что в Раде будут рассматривать только те правки, по которым договорились с Венецианской комиссией.

"236 правка, на ней мы останавливаемся. Значит, завтра мы начнем работу с 236 правки. Завтра без обсуждения сразу начинаем работу", – сказал Парубий.

Как рассказывал на днях Андрей Парубий, принятие решения по Антикоррупционному суду в Раде планировалось на четверг. Напомним, что в первом чтении данный законопроект депутаты приняли еще 1 марта.

Недавно президент Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.
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Источник:

"Сегодня"

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