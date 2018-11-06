Создание ВСК по нападениям на Гандзюк и активистов: плюсы и минусы решения Рады

Резонансное нападение на активистку Екатерину Гандзюк, которая впоследствии скончалась от химических ожогов, вновь актуализировал в Верховной Раде вопрос создания специальных следственных комиссий, которые занимались бы расследованием громких преступлений. Пока же депутаты приняли постановление о запуске работы Временной следственной комиссии (ВСК), которая должна будет одновременно с правоохранителями расследовать покушения на активистов и искать доказательства с подозреваемыми.

Тем не менее, как подтвердили сайту "Сегодня" юристы и некоторые эксперты, без специального закона о работе следственных комиссий деятельность ВСК хоть и регулируется украинской нормативно-правовой базой, комиссия ограничена в своих полномочиях, ее выводы носят необязательный характер, деятельность таких временных комиссий зачастую сопряжена с политическими спекуляциями, а к результатам работы ВСК может возникать много вопросов и критики в заангажированности.

Юрист Ростислав Кравец в целом считает малоэффективной работу существующих временных следственных комиссий и не видит перспектив принятия целевого закона о запуске механизма работы специальных следственных комиссий.

"На сегодняшний момент временные специальные следственные комиссии носят исключительно политический характер, и это уже было доказано не раз. Чтобы они начали нормально работать, необходимо принять отдельный закон, который бы регламентировал их права, деятельность и соответствующие обязанности, которые перед ними ставятся", – подчеркнул он.

Однако, по словам Кравца, запуск механизма работы ВСК тормозится из-за большой политики и популизма, потому что "это одно из оснований импичмента".

"Все эти громкие заявления о таком законе соответствуют тем же инициативам о лишении депутатской неприкосновенности, двойного гражданства и остальным подобным темам, вынесенным под политическими лозунгами. Создать комиссию непросто, надо ей определенные права дать и т.д. Но у нас же приговор выносит суд, а не следственная комиссия, не президент, не генпрокурор, не активисты и все остальные. Соответственно, комиссиям надо дать какой-то статус, а также статус собранным ими доказательствам. Пока это все не урегулировано, подобный вопрос является исключительно просто популизмом активистов как с одной стороны, так и с другой", – объяснил Кравец.

Адвокат Антон Бойко тоже напомнил сайту "Сегодня", что идея принятия специального закона о работе и статусе спецкомиссий витает в украинском парламенте и политикуме достаточно давно, но при их запуске необходимо учитывать несколько важных аспектов.

"Вопрос создания этих специальных следственных комиссий поднимается давно, но сейчас они ситуативно создаются под что-то. Однако в любом случае расследованием должны заниматься специальные органы, но под процессуальным контролем депутатов, потому что они имеют разный уровень образования, компетенции и т.д.", – отметил он.

В свою очередь юрист Юрий Белоус уточнил сайту "Сегодня", что сейчас создание и работа ВСК регулируются регламентом Верховной Рады на основании соответствующей статьи Конституции. Выводы комиссии могут приниматься следствием к сведению, но они не носят определяющего характера. Он спрогнозировал также, что сейчас после создания ВСК одним из рисков будет то, что члены комиссии будут ездить по эфирам и делать много политических заявлений, а не устанавливать юридические обстоятельства (а также доказательства и сведения) при расследовании преступлений против Гандзюк и других активистов. Тем не менее, по его мнению, в идеале работа ВСК может быть полезной для следствия.

"Главное, в составе Верховной Рады есть достаточное количество депутатов-юристов, адвокатов и конечно в таком расследовании, если эту временную комиссию создали, в ней должно быть большое количество и бывших сотрудников органов внутренних дел, и бывших адвокатов, – то есть представителей юридического сообщества, которые могут не только как народные избранники влиять на ход расследования в рамках ВСК, но и, конечно, как специалисты в определенной отрасли вносить свой вклад на достижение целей, для которых эта комиссия создается", – сказал он.

Белоус напомнил, что следователи и прокуроры, в соответствии с главой 20 Уголовного кодекса Украины, имеют довольно широкий инструментарий, и они могут им пользоваться для привлечения виновных в этом преступлении к ответственности, но "конечно, ВСК будет как психологический фактор влиять на то, чтобы следствие не заминалось, чтобы его куда-то не спрятали, не спустили на тормозах, и чтобы в рамках проведения следствия нардепами выводы тоже были учтены в рамках уголовного производства".

Он напомнил, что Рада по результатам проведения ВСК своих следственных действий может при необходимости направлять материалы для изучения и реагирования, например, генпрокурору, президенту, премьер-министру и в любой орган государственной власти, органы местного самоуправления или любому должностному лицу.

"Однако самое главное: для следствия/расследования определяющего характера эти материалы (выводы) не имеют. Но в этом, конечно, есть некая логика – зачем тогда следствие? Мы все тоже платим налоги и содержим правоохранительные органы. Но зачем мне идти и работать вместо них, если он есть?!", – добавил юрист.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" политолог Олеся Яхно-Белковская указывала, что ВСК создается в большей мере, чтобы подогревать внимание общественности и правоохранителей к делу Гандзюк и других активистов, пострадавших или погибших от действий преступников.

"На законодательном уровне ВСК не имеет никаких полномочий, если мы говорим о следствии. А речь идет об активной публичной кампании в той ситуации и с теми событиями, происходящими вокруг Кати Гандзюк", – сказала она, признав при этом, что дело о нападении активистки уже начало приобретать серьезный политический окрас.

Напомним, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, поэтому на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. Он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Как сообщил нардеп Антон Геращенко, подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение.

Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как законченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ").

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошенко. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.