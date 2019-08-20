Сожаление вместо игры мускулами: о чем говорит реакция России на испытания США "запрещенной" ракеты

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Испытание Соединенными Штатами нового оружия, ранее запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности, – это своеобразное приглашение России к переговорам.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, США намеренно демонстрируют силу, чем пытаются принудить РФ и Китай сесть за стол переговоров.

"Это приглашение к диалогу. Договор рано или поздно будет перезаключен, но с участием Китая. Для США это главный геополитический соперник в Тихоокеанском регионе. Они спят и видят, как затянуть туда Китай. Это демонстрация силы и такое приглашение к диалогу. Это игра. Они показывают, что им есть чем ответить. Неудивительно, что такая ракета появилась так быстро. Разработки эффективного оружия ведутся в режиме нон-стоп, даже если оно запрещено. Оно было на бумаге, а с американской экономикой за полгода сделать и поставить какую-то ракету на поток не составит большого труда", – говорит Жирохов.

В свою очередь Россия ответила сожалениями на такое "приглашение" от американцев. Как объясняет эксперт, ничего другого от нее и не стоило ожидать, ведь реально россиянам пока нечего противопоставить США.

"Мускулами они могут поиграть перед Украиной или Прибалтикой. А с США таким заниматься всегда себе дороже. Поэтому у них "сожаления". Им реально нечем ответить. Мы все знаем их последние разработки, их взрыв "Буревестника". Какой-нибудь мультик запустить — но это работает лишь на внутреннюю публику. Если у них что-то и есть, но это не раньше, чем 2021 год. Они могут провести пуск "Авангарда", но не более", – продолжает военный эксперт.

Несмотря на подобные действия, рано или поздно обе стороны опять встретятся и перезаключат договор, прогнозирует Жирохов.

"Такие вещи быстро не делаются. Это может пройти года два или три. Но по меркам геополитики это достаточно скоро", – объясняет эксперт.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

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