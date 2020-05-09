Созвано новое заседание Рады: что рассмотрят депутаты

Депутаты хотят отменить карантин в Раде и вернуться к обычному режиму работы

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 158 депутатов внеочередного заседания Верховной Рады на 10:00 13 мая. Нардепов ждет "жаркое" заседание – на повестке дня более двух десятков вопросов, в том числе доклад главы Нацбанка, Час вопросов к правительству и принятие важного закона о банках.

Первым в повестке стоит законопроект №3329-д относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина. Он предусматривает освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными на COVID-19. Это означает, что с зарплат и премий не будут вычитаться налоги, – медики на руки получат больше денег.

Кроме того, депутат, наконец, возьмутся за законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот тот документ, к которому были поданы больше 16 тысяч правок, но закон о банках будет рассмотрен по особой процедуре.

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Среди прочего также возьмутся за оборонные закупки (№ 2398-д). Цель законопроекта – повысить конкуренцию в сфере оборонных закупок

Попытается Рада урегулировать пару важных для себя вопросов: законопроектом №3415 предлагается внести изменения в Регламент относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении – документ предлагает ограничить срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок. Депутаты также попытаются выйти из карантина и вернуться к обычному пленарному режиму работы.

Кроме того, рассмотрят законопроект №3195, который совершенствует порядок назначения и освобождения от должностей членов Кабинета министров

Также Рада рассмотрит следующие законопроекты:

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относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме (№2679);

относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты (№3354);

об управлении бытовыми и другими отходами (№ 2207, 2207-1, 2207-2);

относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины (реестр. № 3105). Нацгвардейцев хотят наделить некоторыми полицейскими функциями, например, разрешить обыскивать граждан;

законопроект №3297, который запрещает банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания;

относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период карантина (№3322);

относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином. Например, учреждениям культуры хотят дать возможность уменьшить плату за аренду имущества, если они не имели возможности использовать его из-за карантина. Предусмотрена компенсация за частичную безработицу работников культурной сферы (№ 3377).

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Депутаты планируют принять проект постановления об обращении Верховной Рады к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Также в повестке дня Час вопросов к правительству и отчет главы Национального банка Украины.

Напомним, 7 мая Рада застраховала медиков от коронавируса. Теперь, если работник медучреждения заразился коронавирусом и это привело к инвалидности, он получит внушительную сумму денег. Установлена и компенсация в случае смерти от COVID-19.

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