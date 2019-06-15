"Спасибо, что сберегли Мариуполь": Зеленский поздравил горожан с годовщиной освобождения
Президент поблагодарил воинов-добровольцев, освободивших портовый город
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от боевиков так называемой "ДНР".
"Вы – свободные люди, вы настоящие украинцы! Благодарю вас за то, что сберегли Мариуполь. Мариуполь – это Украина!" – заявил глава государства, выступая со сцены фестиваля "Свободный Мариуполь".
Президент также напомнил о важности сознательного подхода к пропаганде и добавил, что она не должна влиять на жителей города.
Отдельно Зеленский выразил благодарность воинам-добровольцам, которые защитили Мариуполь. Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.
Также глава государства посетил праздничную ярмарку в центре города, пообщался с местными жителями и приобрел на ярмарке игрушки для своих детей.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе визита главу государства ознакомили с программой развития малого и среднего бизнеса в Мариуполе. В свою очередь, Зеленский рассказал о том, что государство может сделать для бизнеса: "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", – подчеркнул он, акцентировав также внимание на необходимости реформирования правоохранительных органов и обеспечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
В частности, президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Как сообщалось, во время своей рабочей поездки на Донбасс он посетил Мариупольский металлургический комбинат и морской порт.
Также глава государства принял участие в открытии Центра ГСЧС по разминированию Донбасса. Для этого центра было закуплено современное оборудование, а также роботы, которые будут помогать с разминированием и спасать жизни людей.
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