"Спасибо за все, что вы делаете": Зеленский тепло поздравил медиков Украины

Президент не забыл про медработников в Международный день медицинской сестры

Украинские медбратья и медсестры являются всегда – и, в особенности, во время эпидемии коронавируса – надежной опорой для врачей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 мая, когда отмечается Международный день медицинской сестры.

"От всего сердца хочу поздравить с профессиональным праздником наших медицинских сестер и братьев. Всегда, а особенно во времена противодействия коронавирусу, вы надежная опора для наших врачей. Ваш труд – неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за все, что вы делаете", – говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

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В их профессиональный праздник президент пожелал медбратьям и медсестрам крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии.

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Стоит отметить, что с начала пандемии COVID-19 в Украине заразились 3114 украинских медиков – это почти пятая часть всех инфицированных. Всего же в стране насчитывается чуть больше 16 тысяч пациентов с подтвердившимся коронавирусным диагнозом.

Ранее украинских медработников с их профессиональным праздником поздравил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Видеопоздравление главы Минздрава ниже:

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