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Спасли ЧАЭС от второго взрыва: Зеленский присвоил "Героя Украины" троим ликвидаторам

28 июня, 14:07

Сотрудники АЭС спускались под разрушенный реактор для предотвращения еще большей катастрофы

Фото: HBO
Фото: HBO.

В этом году Чернобыльской трагедии исполнилось 33 года. Президент Владимир Зеленский сегодня своим указом присвоил звание "Герой Украины" троим ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии были удостоены старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно).

Отмечается, что эти люди, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй, более катастрофический, взрыв на ЧАЭС.

"Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв", – сообщает пресс-служба президента.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проектных испытаний. Сотрудники станции испытывали систему безопасности для выработки электроэнергии в аварийных условиях. Авария поражала своими масштабами: реактор разрушен, а в атмосферу из развала попало огромное количество радиоактивных веществ. Больше всего пострадала нынешняя зона отчуждения – районы, которые прилегают к станции. Однако, местных жителей начали эвакуировать только спустя 36 часов. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму. В 2017 году в Швеции заявили, что взрыв на Чернобыльской АЭС был ядерным.

Журналисты "Сегодня" также побывали на необычной выставке в одном из самых необычных музеев Киева. Национальный музей "Чернобыль" в Киеве содержит едва ли не самую масштабную коллекцию артефактов, связанных с аварией и ее последствиями: 150 тысяч образцов в фондах, 9 тысяч в экспозициях. Все они – из зоны отчуждения. Читайте подробней в нашем лонгриде "Чернобыль против фейков".

Смотрите на видео, как на ЧАЭС завершили испытания объекта "Укрытие":


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Тег Чернобыль, Зеленский, ЧАЭС, ликвидаторы, Герой Украины

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Сегодня

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