Спецназ взял штурмом апелляционный суд, где слушали дело об убийстве Шеремета (фото и видео)

В пятницу, 20 декабря, вечером полицейский спецназ взял штурмом зал заседаний Киевского апелляционного суда на третьем этаже, где должны были слушать жалобу защиты на арест военного медика и волонтера Юлии Кузьменко ("Лисы"), подозреваемой в причастности к убийству известного журналиста Павла Шеремета.

Около 70 спецназовцев ворвались в зал заседаний, оттеснили сторонников Кузьменко от стеклянного бокса, где она содержалась более шести часов, после чего несколько человек в защитной экипировки вытащили подозреваемую из клетки.

Перед тем адвокат подозреваемой заявил, что она не покинет Апелляционный суд Киева до тех пор, пока прокурор не примет у него ходатайство.

Об этом Владислав Добош заявил после того, как 20 декабря прокурор сорвал рассмотрение апелляции на меру пресечения Кузьменко, которой 13 декабря взяли под стражу на два месяца.

"Вот все ходатайства. Пока не приедет следователь и не получит все ходатайства, я точно отсюда никуда не уеду и никто не уедет. Пока не будет прокурором решен вопрос о мере пресечения, я тоже отсюда никуда не поеду", – заявил Добош.

Он отметил, что прокурор может изменить меру пресечения на свое постановление.

Кроме того, Добош обратился к находящимся в зале заседаний Кузьменко и ее сожителю Петру Кияну, спросив их, готовы ли они в полной мере сотрудничать со следствием.

"Я думаю все услышали. Чтобы не было потом слов, мы что-то не то сказали, то не так себя ведем", – сказал адвокат, получив утвердительный ответ.

Владислав Добош также обратился к замглавы Нацполиции Евгению Ковалю, который на брифинге заявил о прямой причастности Юлии Кузьменко к убийству Шеремета в 2016 году.

"Генерал Коваль, вы рассказывали о страшных преступниках. Я обществу объяснил лживость ваших слов. Я очень прошу, отправьте следователей этой группы, пусть получат от меня ходатайство под роспись, при камерах и проведут все необходимые следственные действия, чтобы опровергнуть это подозрение. Я очень прошу, это мое заявление", – сказал адвокат.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства Павла Шеремета.

Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, а также Виталий и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума").

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама