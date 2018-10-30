Березовец: Спецпредставитель ЕС по Донбассу станет новой проблемой Путина

Принятая Европарламентом 25 октября резолюция по российской агрессии в Азовском море поставит Москву в неудобное положение по Донбассу. Москва с трудом "отбивается" от спецпредставителя США Курта Волкера, а теперь появится еще и представитель Евросоюза. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Березовец.

В мире достаточно "горячих точек", однако агрессии РФ в Украине Европа уделяет особое внимание, о чем говорит решение назначить представителя ЕС по Донбассу. Такое беспрецедентное внимание к Украине является следствием сильного дипломатического давления со стороны Киева, отметил эксперт.

"Для Российской Федерации, конечно, это дипломатическое поражение. Для россиян это создаст дополнительные проблемы, потому что они не смогут не встречаться с этим спецпредставителем или не допускать его на временно оккупированные территории. Кроме того, уже анонсировано, что готовится пакет новых санкций против РФ из-за ситуации в Азовском море, которая сейчас действительно угрожающая", – сказал Березовец.

По его словам, Евросоюз "зашевелился" в вопросе российской агрессии в Азовском море из-за того, что задерживаются не только украинские корабли, но и европейские, а это экономические потери и для европейцев.

"Как правило, задержка одного судна российскими пограничниками обходится судовладельцам от 10 до 50 тысяч долларов. Поэтому здесь чисто прагматический интерес европейцев. Именно бизнес европейских стран, который торгует с Украиной, нажал на европейские правительства с целью назначить этого спецпредставителя", – считает политолог.

Березовец отметил, что главное теперь, чтоб этот представитель Евросоюза смог попасть на оккупированные территории и составить отчет о происходящем там.

Также беду для России из-за принятия резолюции Европарламентом предсказывает и координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. Он назвал пять причин, почему у Путина появятся новые проблемы. Фронт борьбы с Россией существенно расширяется и теперь будет охватывать морскую сферу, отметил политик.