Спецпредставитель США по Украине подал в отставку – СМИ

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечает телекомпания, в жалобе упоминалось имя Волкера.
"Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку", — сообщила телекомпания.
В Госдепартаменте США пока официально не подтвердили отставку спецпредставителя по Украине.
Ранее в пятницу демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали Волкера на слушания на тему контактов Трампа и Зеленского, который должны были состояться 3 октября.
Напомним, что ранее инцидент с жалобой неназванного агента ЦРУ на президента США Дональда Трампа из-за его якобы давления на украинские власти, вывел хозяина Белого дома из себя.
Американский президент напомнил, что сам информатор никогда не видел стенограмму звонка его разговора с Зеленским, а "просто что-то об этом слышал".
Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.
Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.
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