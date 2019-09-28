Спецпредставитель США по Украине подал в отставку – СМИ

В жалобе сотрудника спецслужб США упоминалось имя Волкера

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечает телекомпания, в жалобе упоминалось имя Волкера.

"Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку", — сообщила телекомпания.

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В Госдепартаменте США пока официально не подтвердили отставку спецпредставителя по Украине.

Ранее в пятницу демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали Волкера на слушания на тему контактов Трампа и Зеленского, который должны были состояться 3 октября.

Напомним, что ранее инцидент с жалобой неназванного агента ЦРУ на президента США Дональда Трампа из-за его якобы давления на украинские власти, вывел хозяина Белого дома из себя.

Американский президент напомнил, что сам информатор никогда не видел стенограмму звонка его разговора с Зеленским, а "просто что-то об этом слышал".

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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