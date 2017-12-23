Спецрепортаж: По следам антикоррупционеров

Почему антикоррупционные ведомства воюют друг с другом, и кто решает, какое дело расследовать немедленно

60% украинцев назвали результаты борьбы с коррупцией в государстве провальными. Таковы данные социологического исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с КМИС.

В целом неудачными антикоррупционные достижения считают аж 86% респондентов. А полностью довольных качеством борьбой с коррупцией – едва 1% украинцев! Треть опрошенных возлагает ответственность за провал на новосозданные антикоррупционные институты, вроде НАБУ.

Почему антикоррупционные ведомства воюют друг с другом, но не с коррупцией? Кто и как решает, какое дело расследовать немедленно, а какое – положить в долгий ящик? Смотрите в специальном репортаже "По следам антикоррупционеров".

"Ребятам из НАБУ дали карт-бланш действовать как ковбои Уокеры, то есть не оглядываясь на законодательство", – заявил руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"За годы независимости Украины украдено около триллиона! Да займитесь же вы этим триллионом!" – возмутился политический эксперт, народный депутат Верховной Рады III-VI созывов Тарас Чорновил.