Спецрепортаж: "По следам партийных списков"

С 10 июня по понедельникам и четвергам в 23.20 смотрите сенсационные расследования на канале Украины

Кого скрывают закрытые партийные списки, решили разобраться журналисты из проекта "По следам".

С 10 июня по понедельникам и четвергам в 23.20 смотрите сенсационные расследования "По следам партийных списков".

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий опроверг информацию о каких-либодоговоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

Как мы писали ранее, появились подробности стенограммы, которую АП обнародовала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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