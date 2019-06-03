Спецрепортаж: "По следам партийных списков"
С 10 июня по понедельникам и четвергам в 23.20 смотрите сенсационные расследования на канале Украины
Кого скрывают закрытые партийные списки, решили разобраться журналисты из проекта "По следам".
С 10 июня по понедельникам и четвергам в 23.20 смотрите сенсационные расследования "По следам партийных списков".
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий опроверг информацию о каких-либодоговоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.
Как мы писали ранее, появились подробности стенограммы, которую АП обнародовала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.
Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.
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