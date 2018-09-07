Спецрепортаж "По следам самых бедных нардепов"

Сегодня, 20:44

Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследование и жизни самых бедных депутатов


На что нардепы тратят народные деньги? Почему десятки народних избранников снимают жилье в столице? Новые подробности громких скандалов. Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам самых бедных нардепов"!

Ранее сообщалось, для "рядовых" депутатов, членов парламентских комитетов, установлена зарплата на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан – как и у министров. Напомним, прожиточный минимум для трудоспособных с 1 декабря 2017 года составляет 1762 грн. Значит, депутатская ставка теперь составляет 17 620 грн. Однако зарплата депутатов – это не только оклад. Различные премии и надбавки дают существенную прибавку.

У заместителей и секретарей комитетов и фракций оклад повышается до 18 148,6 грн (10,3 прожиточных минимумов), у руководителей комитетов и фракций – до 18 501 грн (10,5 прожиточных минимумов). Оклад главы ВР теперь составляет 21 120 грн.

25 прожиточных минимумов (44 000 грн) депутат имеет право использовать на оплату труда своих помощников.

Напомним, легендарная столовая Рады обновила меню.
видео, Верховная Рада, нардепы, народный депутат

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"Сегодня"

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