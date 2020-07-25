Спецслужбы РФ уже "обрабатывают" Украину: в Раде предупредили об угрозе

Российские учения стартуют в сентябре, но агрессор уже взялся за Украину

Военные учения России "Кавказ-2020" официально еще не начались, но российские спецслужбы уже сейчас отрабатывают разведданные относительно расклада сил в Украине и насколько наша страна готова к новой возможной агрессии.

Реклама

Об этом рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" экс-заместитель начальника отдела "Альфа" в СБУ, а ныне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

По его словам, нужно рассматривать российские учения как возможную угрозу для Украины. Депутат считает, что этими военными маневрами Россия хочет "поиграть мускулами" и продемонстрировать ее возможности. Поэтому от них можно ожидать каких-либо последствий и для Украины.

"Эти учения, по моему мнению, уже начались. В сентябре будет окончательная, публичная фаза – когда непосредственно будут привлечены вооруженные силы, будут проводиться маневры. Однако я считаю, что российские спецслужбы уже начали работать. До того, как будут отданы приказы войскам, как начнутся передислокации и сосредоточения, командирам необходима актуальная информация о состоянии противника, его силы и средств, комплектации подразделений, вооружения и состояния боеготовности. Они сейчас будут собирать такую ​​информацию, проверять, как реагируют наши спецслужбы, армия, насколько и к каким мерам мы готовы. Будет изучаться и реакция общества. Я думаю, что эти учения уже начались и мы должны это понимать", – сказал Костенко.

В тренде Раде предлагают ввести наказание за пропаганду гомосексуализма – законопроект

Отметим, в последнее время политики и эксперты, в том числе иностранные, предупреждают Украину о возможном нападении агрессора с крымского направления на фоне сентябрьских масштабных военных учений "Кавказ-2020". Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ России на возможную военную угрозу.

Реклама

В то же время в Кремле опровергают вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

Смотрите также комментарий бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса относительно возможной российской угрозы с крымского направления:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама