Спецслужбы США пытались завербовать олигарха из окружения Путина – СМИ

В обмен на информацию ему предложили посодействовать в получении американской визы

Российского олигарха Олега Дерипаску в 2014-2016 годах пытались завербовать в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции США. Спецслужбы сосредоточили на нем внимание из-за того, что Дерипаска входит в близкий круг окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The New York Times.

По данным газеты The New York Times, от российского олигарха хотели получить информацию о российской организованной преступности и возможной помощи России в избирательной кампании Трампа. В обмен на это ему предложили посодействовать в получении американской визы.

В газете отметили, что Дерипаска отверг все предложения и сообщил Кремлю о попытках завербовать его.

Мы уже сообщали о том, что Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. Ссылаясь на возникшие проблемы, он одним из первых обратился к правительству России.

Ранее глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть абсолютно ясные свидетельства попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года. В Facebook заявили, что стараются сотрудничать с властями по нескольким ведущимся в этом отношении расследованиям.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.