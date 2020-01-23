"Список мы согласовали в Минске": Зеленский рассказал о переговорах по освобождению пленных украинцев

В России и на временно оккупированной территории Донбасса остаются удерживаемые лица

/ Фото: president.gov.ua

Принимающий участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении наших граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России,

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – сказал Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме.

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Напомним, Владимир Зеленский допустил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.

Отметим, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что в Израиле 23 января состоится встреча президентов России и Украины, при этом не ссылаясь ни на какие источники.

В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина. После первой встречи были достигнуты определенные договоренности, а теперь нужно дать новый импульс в их выполнении.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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