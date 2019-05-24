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Спор Украины и Венгрии: в МИД дали прогноз по переговорам Зеленского и Орбана

24 мая, 09:04

У каждой из сторон есть свои "красные линии", но компромисс находится где-то посередине

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.

В МИД Украины выражают веру в то, что Киев и Будапешт смогут достичь компромисса в споре по языку образования на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Егор Божок, который накануне провел встречу в Будапеште с венгерским коллегой, заместителем главы МИД Венгрии Левенте Мадяром и госсекретарем венгерского МИД Петером Стараем.

"По результатам бесед четко зафиксировано, что для Украины в словосочетании "украинцы венгерского происхождения" ключевым является слово "украинцы", для Венгрии – "венгерского происхождения", – отметил Божок.

Он добавил, что у каждой из сторон есть свои "красные линии", но компромисс находится где-то посередине. Поэтому заместитель министра уверен, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан способны договориться.

"Поэтому очевидно, что абсолютно в силах лидеров наших государств достичь взаимоприемлемых договоренностей", - сказал он.

Божок добавил, что напряжение в двусторонних отношениях между странами, которое уже вышло на многосторонние площадки, является ненужным ни для Украины, ни для Венгрии, поэтому следует сконцентрироваться на сотрудничестве в других сферах.

"Для обеих стран существуют значительно более болезненные вопросы, например в сфере экономического развития, над которыми совместно нужно работать", - отметил замглавы МИД.

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта.

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Тег Венгрия, Зеленский, Орбан, закон об образовании

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Источник:

Европейская правда

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