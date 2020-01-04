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Споры Украины и Польши: эксперт рассказала, что делать Варшаве и Киеву

4 января, 13:17

Зеленюк Кристина

Пока польский лидер занят выборами, Украине нужен визит польского премьера, говорит Алена Гетьманчук

/ Фото: president.gov.ua

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В мае 2020 года в Польше пройдут президентские выборы, победить в которых довольно высокие шансы имеет нынешний лидер Анджей Дуда. Он с 46,6% поддержки вырывает уверенную победу у главного оппозиционного кандидата Малгожаты Кидавы-Блоньской с ее 22,4%. А пока не началась официальная предвыборная кампания, Польша и Украина могли бы извлечь некоторую обоюдную выгоду.

Как рассказала директор центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук в комментарии сайту "Сегодня", было бы хорошо, если бы еще до начала избирательной гонки президент Польши посетил Украину официальным визитом снова.

"Очень жаль, что этого не удалось сделать в декабре 2019-го, как предварительно и ожидалось. Однако, учитывая политическую деликатность момента – грядущие президентские выборы в Польше и полную ангажированность президента Дуды в процесс переизбрания на второй срок – сегодня было бы важно сфокусироваться на диалоге премьер-министров. Телефонный разговор – это хорошо, но нужен визит главы польского правительства в Украину. Тем более, что согласно договоренности президентов в сентябре, и в Киеве, и в Варшаве хотели бы существенно усилить экономическое сотрудничество между странами. По моему глубокому убеждению, если Зеленский и может создать видимую внешнеполитическую историю успеха во внешней политике в краткосрочной перспективе, то это может быть история успеха в согласии с западными соседями. Было бы хорошо, если бы польская сторона тоже понимала необходимость и инвестировала в такую историю успеха", – говорит политический эксперт.

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В частности, по ее словам, хорошим жестом доброй воли со стороны Варшавы стало бы восстановление мемориальной доски воинам УПА в селе Верхрата на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Такой шаг, по мнению Алены Гетьманчук, стал бы логичным продолжением (но никоим образом не какой-то бизнес-сделкой) шагов Украины по предоставлению разрешений польской стороне на поисковые и эксгумационные работы на украинской территории , и хорошо бы это сделать как можно скорее, поскольку, очевидно, во время избирательной кампании в Польше это сделать будет достаточно проблематично. Стоит напомнить, что вопросы исторической памяти для польской стороны остаются более чем актуальными, особенно накануне президентских выборов. Не зря в своем новогоднем обращении к полякам Анджей Дуда напомнил, что в этом году его страна будет отмечать столетие победы в Варшавской битве.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Соседи Украины и происки Путина: что принесут президентские выборы в Молдове, Польше и Беларуси" .

А тем временем напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Андрей Дуда на встрече в Варшаве сделали ряд заявлений:

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Польша УПА могила Украина эксгумация визит в Киев Анджей Дуда Гетьманчук

Источник: Сегодня

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