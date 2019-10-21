Споры вокруг церкви: у Филарета объяснили, почему нельзя ликвидировать УПЦ КП

Одно юридическое лицо не может ликвидировать другое юрлицо, напомнил управляющий делами Киевской патриархии

Глава УПЦ КП: "Мы содержание томоса не знали. Думали, будет полная автокефалия, как в других церквях". Фото: из архива УПЦ КП

Реклама

Несмотря на проведение объединительного собора украинских церквей и создание независимой Православной церкви Украины, которую возглавляет митрополит Епифаний, Украинская православная церковь Киевского патриархата, возглавляемая патриархом Киевским и все Руси-Украины Филаретом тоже имеет право на существование, поскольку не была ликвидирована законным образом .

Об этом управляющий делами Киевской патриархии, епископ Васильковский Андрей рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Несмотря на проведенный Поместный собор УПЦ КП 20 июня 2019 года, что означало продолжение деятельности нашей церкви, 27 июля 2019 года на Священном синоде ПЦУ незаконно была учреждена ликвидационная комиссия от имени Киевского патриархата", – говорит священник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проще получить Томос, чем госдокументы о регистрации в Киеве": интервью с митрополитом ПЦУ Александром (Драбинко) .

"Таким образом, выдавая себя за представителей УПЦ КП, 29 июля так называемый "ликвидатор", подал документы в Министерство культуры на ликвидацию Киевского патриархата, вследствие чего в государственном реестре появилась запись о том, что Киевская патриархия УПЦ КП находится в состоянии прекращения", – объяснил он.

"Хочу подчеркнуть, что одно юридическое лицо не может ликвидировать другое юридическое лицо. Законная ликвидация нашей церкви могла бы быть только при условии, если бы на Поместном соборе УПЦ КП учредили бы ликвидационную комиссию во главе с нашим патриархом. Но этого не было", – подытожил епископ Васильковский.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Филарет заявил: "Не было и речи, чтобы я отказался быть патриархом" .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Независимая церковь в Украине может быть только в статусе патриархата": интервью с епископом УПЦ КП Андреем" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама