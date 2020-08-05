Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости политики

"Справедливость – это главное": Лукашенко рассказал, о чем говорил в интервью с Гордоном

5 августа, 19:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства откровенно ответил на вопросы личного характера

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое продолжалось около двух с половиной часов, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Реклама

"Подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси, проходящая избирательная кампания. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства", – говорится в сообщении.

В интервью Александр Лукашенко рассказал о сути своей политики – как внутренней, так и внешней.

"Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе – справедливость", – заявил глава соседнего государства.

В тренде
"Глубоко шокирован": Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Бейруте

Лукашенко акцентировал внимание, что законы – это хорошо, но в них порой все не пропишешь.

Реклама

"Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь – это все", – подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, интервью прерывалось на телефонную беседу президента Беларуси с президентом Украины Владимиром Зеленским.

YouTube-канал Дмитрия Гордона

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью Беларусь Дмитрий Гордон Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по РоссииСША
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причину
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять