"Справедливость – это главное": Лукашенко рассказал, о чем говорил в интервью с Гордоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое продолжалось около двух с половиной часов, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

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"Подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси, проходящая избирательная кампания. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства", – говорится в сообщении.

В интервью Александр Лукашенко рассказал о сути своей политики – как внутренней, так и внешней.

"Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе – справедливость", – заявил глава соседнего государства.

Лукашенко акцентировал внимание, что законы – это хорошо, но в них порой все не пропишешь.

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"Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь – это все", – подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, интервью прерывалось на телефонную беседу президента Беларуси с президентом Украины Владимиром Зеленским.

YouTube-канал Дмитрия Гордона

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