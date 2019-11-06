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Срывается крупный заказ техники: Зеленский принял решение по 45 БТРам для ВСУ

6 ноября, 17:09

Глава государства побывал на трех предприятиях по производству бронетехники и самолетов

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня назначил главу Харьковской ОГА, а до этого побывал на трех предприятиях из состава "Укроборонпрома". Он инициирует перенесение срок выполнения государственного оборонного заказа по изготовлению десятков БТР-4, который истек еще летом. Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, президент посетил госпредприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" (ХКБМ), которое не смогло выполнить вовремя (срок истек в июне) контракт на изготовление 45 БТР-4Е в рамках гособоронзаказа. Ему объяснили, что завод ожидают штрафные санкции по государственным гарантиям.

Фото: president.gov.ua

В свою очередь Зеленский поставил задачу перед Кабинетом министров рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции.

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"Состояние предприятий "Укроборонпрома" – ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны и "Харьковским конструкторским бюро имени Морозова", заключенного во исполнение постановления Кабмина от 14 июля 2016 в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", – сказал он уже во время рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

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Отмечается, что продление срока контракта позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 БТР, остальные машины должны быть готовы до конца августа следующего года.

Также Зеленский побывал на "Заводе имени В. А. Малышева" и ознакомился с образцами военной техники, которую там производят, в частности танки "Оплот" и "Булат". А на "Харьковском авиационном заводе" глава государства ознакомился с производственными мощностями цеха окончательной сборки, осмотрел образцы гражданской и военно-транспортной авиации.

Фото: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", президент по прибытии в Харьковскую область посетил предприятия "Укроборонпрома" и был неприятно удивлен. Так, например, оказалось, что "Завод имени Малышева" с 2009 года выпустил для ВСУ только один танк.

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Харьков Владимир Зеленский БТР-4 гособоронзаказ

Источник: Сегодня

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