США целый год не смогут заниматься Украиной: Климкин указал на серьезную проблему

После ухода Волкера в отставку Госдеп так и не определился с его преемником

/ Фото: AFP

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После отставки спецпредставителя США Курта Волкера в Америке некому будет заниматься вопросами Украины до президентских выборов, которые в США состоятся осенью 2020 года. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, он недавно встречался с Волкером и отметил, что для американского дипломата Украина была важна.

"Это (работа с Украиной) для него эмоциональная история", – сказал Климкин.

В то же время экс-министр сетует на проблему, что еще год в США не будет человека, который будет отвечать за Украину.

"Но посмотрите, кто вообще сегодня в Вашингтоне не формально, а реально занимается Украиной? Да, есть пару человек, Джордж Кент (заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. – Авт.), но на фоне импичмента все сторонятся Украины и стараются держаться на расстоянии. Неужели это не катастрофа? Кто будет назначен в ближайшее время? Кто-то серьезный, кто сможет повлиять на двусторонний контекст, на то, что происходит на Донбассе? Я считаю, что нет, минимум до следующих (президентских. – Авт.) выборов. А это целый год, представляете? Что такое целый год в жизни Украины? Целый год никого в Штатах, кто бы мог заниматься Украиной, не будет, – сказал дипломат.

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Климкин указал на важность иметь в Вашингтоне сторонников Украины, и на самом деле такие политики есть, но "они отрезаны от любых реальных действий этим импичментом".

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Павлом Климкиным: "Не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина".

Напомним, что помимо Кента ранее в СМИ называлось еще одно имя потенциального нового спецпредставителя Госдепа по Украине. Им якобы может стать Майкл Костив, который в течение десяти лет работал в ЦРУ (уволился в начале 80-х). Также был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам. С января 2017 года является советником директора Национальной разведки.

Однако стало известно, что в США намерены упразднить должность спецпредставителя по Украине. Все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление.

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