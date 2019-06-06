США должны продолжать быть хорошим другом и союзником Украины – сенатор Портман
Сенатор отметил, что был удивлен общением с новым руководством Украины
США должны продолжать быть хорошим другом и союзником Украины. Об этом сопредседатель Сенатского украинского кокуса, сенатор-республиканец Роберт Портман заявил в Сенате по результатам своего визита в Украину, сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Портман отметил, что украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан, а США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути Украины.
Сенатор также отметил, что был удивлен общением с новым руководством Украины, в частности президентом Владимиром Зеленским, а также начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.
"Мы обсудили российскую агрессию в Крыму и на Донбассе. Мы поговорили о российской пропаганде на восточной границе и проблеме глушения сигналов украинского телевидения для жителей Донецкого региона. Мы обсудили несколько идей, как можно противостоять такой пропаганде, глушению и дезинформации, и я уже держу контакт с Государственным департаментом по этим идеям", – заявил Портман.
Он также сообщил, что обсуждал с украинскими чиновниками вопрос освобождения из российского плена 24 украинских моряков.
"Я заверил президента Зеленского, что буду делать здесь, в США все возможное, чтобы держать этот вопрос в фокусе внимания, пока он не будет решен", – заявил сенатор.
Портман пообещал продолжать поддержку Сената США за самоопределение Украины, демократию и свободу от российской агрессии, помогать в преодолении коррупции и реализации структурных реформ в экономике и военной сфере.
Как сообщалось, 30 мая Зеленский и Портман обсудили, в частности, вопрос выборов в Верховную Раду и необходимость дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений.
Ранее мы писали о том, что Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель поговорил со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.
Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского с официальным визитом в Вашингтон.
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