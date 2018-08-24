США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы – Болтон

Сегодня, 19:21

Американский политик уже обсуждал этот вопрос с Порошенко

Джон Болтон, фото AFP
Джон Болтон, фото AFP

Соединенные штаты готовы сотрудничать с Украиной для предотвращения возможного вмешательства Российской Федерации в украинские выборы в 2019 году. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Это угроза, которая известна ряду стран на Западе. Мы четко объяснили, какова наша позиция. И поэтому мы готовы работать с правительством Украины, чтобы предотвратить такое вмешательство здесь", – заявил он.

Болтон отметил, что этот вопрос он уже обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент Порошенко и я согласились, что мы рассмотрим, какие меры Соединенные Штаты и Украина могут осуществить, чтобы изучить (возможность) вмешательство в выборы в Украине", – добавил политик.

Напомним, недавно Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым поднял вопрос вмешательства России в выборы в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России",  заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.  
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Источник:

УНИАН

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