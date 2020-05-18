США и Британия должны помогать Украине: Резников напомнил им об одном документе

Россия уже нарушила против Украины все, что только можно, а Запад не оказал должной помощи

Участники Будапештского меморандума до сих пор не предоставили Украине адекватной помощи в предотвращении российской агрессии, поэтому западные партнеры – США, Великобритания, Франция – обязаны помочь нашей стране.

Об этом сказал в эфире "Радио Крым.Реалии" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он напомнил, что Россия нарушила и "Большой договор" о дружбе с Украиной, и Будапештский меморандум.

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"Второй документ – так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, – Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран (президент Франции в 1981-1995. – Ред.) при подписании сказал тогда Леониду Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, так и произошло, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать", – сказал Резников.

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Отметим, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не защитили Украину от российской агрессии, а сама Россия грубо нарушила договоренности. Тем не менее экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук четко разъяснил, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-гарантам не может быть претензий.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший американский госсекретарь Джон Керри объяснял, почему США не выполняют Будапештский меморандум. Вашингтон обязан придерживаться договоренностей в отношении Украины, признал дипломат, но не все так просто.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность.

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