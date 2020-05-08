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  1. Новости политики

США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с Помпео

8 мая, 09:42

Сергей Мартынец

Америка пообещала поддержку Украине в противостоянии агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в котором обсудили последние переговоры по Донбассу в "нормандском формате" на уровне министров. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарь высоко оценил работу украинских дипломатов на фоне российской агрессии и продолжающегося конфликта на Донбассе. Помпео пообещал дальнейшую поддержку от США Украине и подчеркнул, что Америка будет продолжать давить на Россию, в том числе санкциями, до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.

Помпео и Кулеба обсудили и борьбу с коронавирусом. Американский дипломат осудил усилия России и ее представителей по использованию пандемии COVID-19 в распространении дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на Донбассе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 апреля состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Трехсторонняя контактная группа должна будет обсудить детали нового перемирия на Донбассе и определить дату.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что из парижских договоренностей частично выполнено лишь одной условие – обмен пленными. При этом он отметил, что Украина не включила в свое законодательство "формулу Штайнмайера". А во Франции призвали облегчить доступ гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США Донбасс телефонный разговор Майк Помпео Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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