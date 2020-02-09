США и ЕС обсудили ситуацию в Украине: подробности переговоров Помпео и Борреля

Встреча Борреля и Помпео прошла в США, они высказались в поддержку Украины

Фото: twitter.com/StateDept

Госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем, с которым среди прочего обсудил и ситуацию в Украине.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – отмечается в коммюнике Европейской дипломатической службы.

Помимо украинского вопроса, дипломаты говорили о поиске мирного решения израильско-палестинского конфликта. Как известно, ранее президент США Дональд Трамп предлагал "сделку века". Теперь Боррель подтвердил готовность ЕС помочь в урегулировании вопроса, чтобы обе стороны – Израиль и Палестина – получили равные права и обоюдную выгоду.

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Помпео и Боррель говорили о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе и про Сирию с Ливией. Обсуждая иранскую проблему, представитель Евросоюза подтвердил полную приверженность ЕС сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе. – Ред.) и выразил надежду, что Иран вернется к полному соблюдению своих ядерных обязательств.

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На встречах с представителями администрации и Конгресса США Боррель подтвердил тесную связь между европейцами и народом США, которая необходима для трансатлантический безопасности и обоюдного процветания. Он уверял в необходимости активного диалога между ЕС и США на всех уровнях.

"Международная повестка дня, основанная на доверии между ЕС и США, является ключом к успешному решению глобальных проблем", – говорится в коммюнике.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 января госсекретарь США приезжал в Киев. Зеленский обсудил с Помпео большие планы в Украине. По итогам переговоров в Офисе президента заявили, что Украина намерена усилить сотрудничество с Америкой.

В свою очередь сам Майк Помпео заявил, что Украина – это важная страна. Он остался доволен переговорами с Зеленским и объяснил, что наша страна – это бастион свободы перед тоталитаризмом в Восточной Европе.

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