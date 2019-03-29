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США и Германия сделали заявления по выборам в Украине

Сегодня, 16:32

Послы Йованович и Райхель заинтригованы будущим голосованием украинцев и отмечают один важный момент

Посол США в Украине Мари Йованович
Посол США в Украине Мари Йованович. Фото: Минобороны Украины
США и Германия сделали заявления по выборам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e2b/b3b/5c9e2bb3bd469.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e2b/b3b/5c9e2bb3bd469.jpg Политика Послы Йованович и Райхель заинтригованы будущим голосованием украинцев и отмечают один важный момент

США и Германия ожидают от Украины честных выборов президента и отмечают важный момент – еще до начала голосования абсолютно не известно, кто может победить. На Западе это называют проявлением настоящей демократии.

По словам посла США в Украине Мари Йованович, независимое и непредвзятое наблюдение за выборами усиливает доверие общества к результату выборов. В то же время дипломат назвала важное отличие Украины от ее соседей – за несколько дней до голосования в первом туре неизвестно, кто пройдет во второй тур.

"Это сила демократии, когда результат заранее не определен. И чтобы эта сила росла, выполняла функцию контроля правительства, каждый должен согласиться уважать процесс и играть по правилам, правилам, свободным от чрезмерного воздействия, насилия или запугивания", – сказала она.

Посол добавила, что на фоне европейских стремлений Украины, участники президентской гонки должны соблюдать ключевые евроатлантические ценности – "это то, чего ожидает международное сообщество".

В свою очередь посол Германии Эрнст Райхель подчеркивает, что данный избирательный процесс может продемонстрировать демократичность страны в соответствии с лучшими международными стандартами. Кроме того он подтвердил важность того, что неизвестно заранее, кто победит на выборах.

Эрнст Райхель. Фото: twitter.com/germanyinua

Немецкий дипломат подчеркнул, что участие международных наблюдателей заключается не только в мониторинге избирательного процесса, но и предотвращении нарушений во время голосования.

"Эти выборы имеют большое значение для людей этой страны. Пять лет тому назад на Майдане они выбрали путь, по которому, я убежден, они настроены идти до конца, несмотря на любое сопротивление", – добавил Райхель.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман встретился с международными наблюдателями Международного республиканского института, Европейской сети организаций наблюдения за выборами (ENEMO) и Национального демократического института. Он рассказал им, какие "сюрпризы" может преподнести на выборах Россия.


Как мы писали, сегодня последний день предвыборной агитации и с 30 марта наступает день тишины. С завтрашнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей. Этот процесс может возобновиться в случае второго туда выборов.

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Тег выборы, Германия, США, йованович, Райхель

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Источник:

УНИАН

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