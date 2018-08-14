США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия – эксперт

Выделение Украине 250 млн долларов в рамках военного бюджета США на 2019 год демонстрирует последовательную политику Вашингтона по поддержке Украины.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, в военном плане этот шаг Штатов означает, что Украина впервые получила $50 млн именно на летальное вооружение, а в будущем Киев может рассчитывать на увеличение такого финансирования.

"Раньше такого не было. Ранее мы получали материальную помощь от США, но конкретно средств на летальное вооружение предусмотрено не было. Эта сумма, конечно, не является такой значительной, как бы нам этого хотелось, но символизм в том, что в дальнейшем мы можем договариваться и об увеличении такой помощи. И важно, что такая помощь будет предоставляться США именно на летальное вооружение", – отметил он.

Мусиенко также добавил, что за каденцию экс-президента США Барака Обамы на такую помощь Украина вообще не могла рассчитывать.

"Вместе с тем, думаю, что Украина могла бы дипломатически и политически активизироваться в переговорах со Штатами о выделении еще большей поддержки. Например, такую, которую получают страны, не являющиеся членами НАТО, – Тунис, Южная Корея, Япония и др. Они в качестве военной помощи получают миллиарды долларов, боевые военные вертолеты, вооружение и т.д.. Киеву надо активизироваться, чтобы достичь успехов в этом плане", – сказал эксперт.

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Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 год с выделением Украине помощи на $250 млн, из которых на закупку летального вооружения, предусмотрено $50 млн.

Также мы писали, что в 2018 г. США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.

Кроме того, в 2018 г. правительство США выделило $54 млн на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.

Всего же, начиная с 2014 г., США выделили почти $1 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.