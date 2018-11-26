США на Совбезе ООН поддержали Украину и выступили против России

Сегодня, 18:39

Американский дипломат выступала от лица пяти стран и высказала четкую позицию по ситуации в Азовском море

Никки Хейли. Фото: AFP
Никки Хейли. Фото: AFP

США и еще четыре страны выразили полную поддержку Украине в инциденте с Россией после того, как российские военные атаковали украинские корабли в Азовском море. Об этом заявила на заседании СБ ООН постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Стоит отметить, что США выступали от имени Нидерландов, Польши, Швеции и Британии.

Никки Хейли выразила глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в Азовском море.

"Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины. И в полной мере поддерживаем тот факт, что Украина защищает собственные территориальные воды. Мы призываем всех членов совета СБ ООН голосовать против пункта повестки, который предложен Россией. Мы с нетерпением ждем, каким образом Россия объяснит собственно эскалацию данной ситуации", – сказала она.

В итоге, как стало известно, Совет безопасности не поддержал "российскую повестку" – четыре члена "за" и семь "против".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили три украинских моряка. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают Россию уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.
Россия, США, азовское море, сб оон, Хейли

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"Сегодня"

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