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США напомнили Путину: Крым – это Украина

Сегодня, 17:24

Посольство заявило о неприемлемости визитов чиновников РФ на оккупированный полуостров

/ Фото: kremlin.ru

Посольство США в Украине возмущено поездками российских чиновников в оккупированный Крым, которые не были согласованы с официальным Киевом, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым это Украина", – говорится в сообщении дипломатической миссии США в Twitter.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 10 августа президент РФ Владимир Путин приехал на мотоцикле "Урал" в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфорта.

После этого Киев заявил решительный протест в связи с несогласованным визитом Путина в Крым, назвав поездку "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

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США Путин Крым визит протест

Источник: Сегодня

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