США назвали "чрезвычайно провокационным" указ Путина о паспортизации Донбасса

Российские паспорта жителей Донбасса окажутся "в бане", как и крымские

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Sergei Ilnitsky.

Госдепартамент США считает "чрезвычайно провокационным шагом" незаконное решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Со стороны России это был чрезвычайно провокационный шаг — выйти и заявить: „Мы выдаем российские паспорта гражданам другой страны". Так было сказано. Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта", — заявил американский дипломат.

Он также подчеркнул, что США будут "идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму".

Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться сзаявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

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