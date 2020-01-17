США назвали условие для свободных и честных выборов на Донбассе

Необходимо восстановить украинский контроль над своей международной границей с Россией

/ Фото: AFP

Выборы на территории временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей должны проходить под украинским контролем, в безопасных условиях и после возобновления Украиной контроля над границей и вывода с ее территории российских сил. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ накануне в Вене.

"Соединенные Штаты призывают к восстановлению украинского контроля над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда возглавляемые Россией силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - заявил Гилмор.

Однако, по его словам, "наблюдатели ОБСЕ документируют неограниченный поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, которые ежедневно проходят из России на контролируемую Россией территорию на востоке Украины".

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"Этот неконтролируемый поток сил и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и честным местным выборам на Донбассе", - отметил американский посол.

Ранее в Киеве заявляли, что выборы на Донбассе возможны только после возвращения переселенцев и их участия в голосовании.

Как известно, президент Владимир Зеленский хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Также Зеленский заявлял, что выборы на Донбассе должны состояться после восстановления контроля Украины над границей.

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