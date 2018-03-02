США не признают российские выборы в Крыму: американцы сделали жесткое заявление

Сегодня, 16:42

Гарри Камиан высказал четкую позицию США по санкциям против России и напомнил о ее преступлениях на полуострове

США возмущены действиями РФ в Крыму. Фото: Getty
США возмущены действиями РФ в Крыму. Фото: Getty

Представитель миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что американцы не признают российские выборы в оккупированном Крыму и не снимут санкции, пока полуостров не вернется Украине Об этом говорится в заявлении на сайте миссии.

"Крым – это Украина. Наша позиция ясна: Соединенные Штаты не согласятся с российской оккупацией Крыма. Как заявил госсекретарь США Тиллерсон на заседании Совета министров в декабре: "Крымские санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине", – говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ.

Камиан напомнил, что после Россия незаконно аннексировала полуостров, поэтому и выборы на этой территории США не признают.

"После оккупации Россия провела выборы в Крыму (в Госдуму РФ в 2016 году – ред.) в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты не признают легитимность или исход этих выборов и не признают легитимность любых выборов, которые Россия пытается провести там в конце этого месяца (президентские, 18 марта – ред.)", – заявили американцы.

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Также представитель США в ОБСЕ отметил принудительный призыв крымчан на военную службу в составе российской армии, а также репрессии против тех, кто не согласен с российской оккупацией. Камиан напомнил и о похищениях людей, казнях, пытках, физическом насилии.

"В 2017 году российскими силовиками были задержаны 16 новых политзаключенных, были убиты 16 человек, задержаны 286 человек, провели 62 обыска, совершили 46 арестов и наложили 104 штрафа на людей просто за то, что они высказались против российского правления в Крыму. По данным Крымской правозащитной группы, с начала оккупации было, по меньшей мере, 70 политически мотивированных задержаний, и, по меньшей мере, 55 из этих лиц все еще находятся в тюрьме", – сетует американцы.

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"Мы призываем Россию прекратить репрессии против крымских татар и прекратить притеснение любого, кто осмеливается критиковать действия русских оккупантов. Вопиющие злоупотребления Россией и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины – это нападение на граждан Украины и на наш глобальный порядок", – говорится в заявлении.

Напомним, на днях Верховная Рада официально обратилась к Западу из-за российских выборов в Крыму. Депутаты также хотят припомнить Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году.
Россия, выборы, США, Крым, санкции

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"Сегодня"

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