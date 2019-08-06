Американцы вовлечены в переговоры по Украине, но не участвуют ни в одном из форматов, напомнил Яременко

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-06T10:52:47+03:00 Политика Американцы вовлечены в переговоры по Украине, но не участвуют ни в одном из форматов, напомнил Яременко

На днях в США уже называли условие присоединения к "нормандскому формату" и оно совпадает с мнением Богдана Яременко. Глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что участие американцев в переговорах по Донбассу зависит от других участников переговоров, которые не в восторге от этой идеи.

По его словам, у Киева и Вашингтона совпадают интересы по сдерживанию России, поэтому можно рассчитывать на помощь американцев.

"Америка вовлечена в эти переговоры. Есть спецпредставитель Курт Волкер. Да, речь о форматах, поскольку Минский формат, скажем, или не работает вообще, или дипломатически его можно назвать ограниченно-эффективным, то украинская дипломатия – ее глава президент по Конституции – будет вынуждена искать какие-то другие способы, какие-то другие формы и форматы. И, конечно, мы выходим из нашего понимания того, что у нас совпадают стратегические интересы с США – это сдерживание российской агрессии, независимая Украина, которая сама выбирает себе путь развития. Тут мы можем рассчитывать на США. Поэтому нам бы хотелось, чтобы США – страна, которая четко понимает наши потребности и помогает их реализовать, была вовлечена в каких-то более широких форматах", – сказал Яременко.

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Эксперт отметил, что даже если США и не против будут подключиться к какому-либо формату переговоров по Украине, то их желания будет недостаточно.

"На это должны согласиться другие участники. Речь идет не только о России, но и, скажем, о Германии, которая в последнее время очень ревниво относится к участию США. Тем более, что мы, фактически, выступаем с США единым фронтом против Германии в сооружении газопровода ("Северного потока-2" – ред.). То есть, тут уже есть сложности и случайно много в чем совпадают интересы России и Германии. У них разные причины не хотеть США, но они не хотят усиления роли Соединенных Штатов, причем Германия может даже больше, чем Россия. И это будет очень длительный поиск эффективных механизмов: разные форматы, пробы, заявления. Мы должны найти, что сработает", – добавил дипломат.

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Отметим, что идея привлечения американцев к переговорам по Донбассу уже не раз поднималась. Также в Украине говорили, что нужно подключать все страны Будапештского меморандума (плюс Британия и Китай). Так, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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