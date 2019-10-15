США объявили визовый бойкот дипломатам России

В Америку не пустили 18 представителей Кремля, направлявшихся на Генассамблею ООН

Соединенные Штаты отказали в выдаче виз на въезд 18 российским дипломатам, которые собирались принять участие в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

Среди попавших в "черный список" оказался переводчик, который должен был дублировать выступление российской делегации на английском языке.

Не дали визу и главе Совета Федерации по международным вопросам – скандальному Константину Косачову, известному своей антиукраинской позицией. Под санкциями США он находится с 2018 года, расплачиваясь за агрессию России против Украины.

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Напомним, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе заявила, что Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования конфликта на Донбассе .

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, что встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны .

Как сообщали новости "Сегодня", руководство НАТО посетит Украину. Вадим Пристайко рассказывал, что во время визита представители альянса побывают в Киеве и Одессе. Планируются встречи с военнослужащими и с военно-политическим руководством государства.

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