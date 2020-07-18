США одобрили крупную военную помощь для Украины: что получим

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных современных военных катеров Mark VI и оборудования к ним.

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Об этом на своей странице в Twitter 18 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что шесть катеров уже готовятся в рамках помощи США по соответствующим программам, а остальные будут куплены за счет оборонного бюджета

"Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам на Черном и Азовском морях", – заявил Кулеба.

Фото: navy.mil

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Глава МИД поблагодарил американских партнеров, которые этому способствовали.

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, совместно с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные Силы, способные эффективно противостоять российской агрессии", – добавил Кулеба.

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Mark VI являются современными, быстрыми и маневренными кораблями, предназначенными для патрулирования прибрежных морских территорий.

Напомним, ранее посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко рассказал, что Пентагон передал на одобрение пакет военной помощи Киеву.

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Как уже сообщалось, Украина постепенно заменяет катера Mark V более новыми Mark VI. Впрочем, ни те, ни другие не оснащаются ракетным вооружением и, в целом, предназначены для обеспечения действий подразделений сил специальных операций, а не для морских сражений с более крупными кораблями.

А о французских кораблях, которые помогут охранять берега Украины, смотрите в видеосюжете:

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