США одобрили поставки Украине 150 ракет для Javelin

Американский ПТРК Javelin / Фото: Flickr

США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 млн долларов. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено.

"Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую 39,2 млн долларов", — говорится в заявлении.

В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих. "Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы", — говорится в заявлении.

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Как утверждают в Пентагоне, предполагаемая продажа "не внесет изменений в общее соотношение военных сил в регионе". Кроме того, в Минобороны указали на "отсутствие негативных последствий для боеготовности США в результате предполагаемой продажи".

Генеральным подрядчиком по договору выступит американская военно-промышленная корпорации Raytheon . В документе подчеркивается, что его публикация "предусмотрена законодательством и не означает, что договор о продаже заключен". Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Министерство обороны Украины сообщило о планах начать закупки Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсировалось. В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом дипломат уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

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Javelin уже стоят на вооружении ВС Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит комплексы на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.

Ранее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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