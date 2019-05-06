США отзывают Йованович с должности посла – СМИ
Посол экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций
Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, которая ранее назвала три главных направления, по которым США будут сотрудничать с новым президентом Украины после второго тура выборов, 20 мая завершает работу в нашей стране. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на американские дипломатические источники.
Отмечается, что Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.
В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон.
"До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать.
В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой".
Позже генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.
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