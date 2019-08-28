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США ожидают встречу Трампа с Зеленским в Варшаве – Болтон

28 августа, 16:16

Встреча может состояться в рамках церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Reuters

В США ожидают встречу президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией", – сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США ожидают от Украины формирования нового правительства и реализации задекларированных намерений перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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По словам Волкера, Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что новый парламент еще не начал работать.

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Американский дипломат также отметил, что у лидеров будет шанс для встречи в Варшаве, где 1 сентября пройдут мемориальные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, а также на полях Генассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.

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Зеленский Трамп Болтон

Источник: Интерфакс-Украина

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