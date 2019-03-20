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США передали список людей, которых просили не преследовать – Луценко

Сегодня, 20:00

Госдепартамент назвал вымыслом утверждения Луценко о получении списка людей, которых не стоит преследовать

Юрий Луценко. Скриншот: Генеральная прокуратура Украины / YouTube
Юрий Луценко. Скриншот: Генеральная прокуратура Украины / YouTube.
США передали список людей, которых просили не преследовать – Луценко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d89/ddc/5c6d89ddc991a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d89/ddc/5c6d89ddc991a.png Политика Госдепартамент назвал вымыслом утверждения Луценко о получении списка людей, которых не стоит преследовать

Посол Украины в США Мила Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование. Об это заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию HillTv.

"К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве (Йованович, – ред.) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", – сказал Юрий Луценко.

По словам Луценко, такая позиция посла недопустима.

"Мой ответ – недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", – продолжил он.

В свою очередь Госдепартамент назвал "откровенным вымыслом" утверждения Луценко о получении списка людей, которых не стоит преследовать.

Ранее Йованович призвала отправить в отставку главу Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Также США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома".

"Правительство Украины также должно немедленно распорядиться о полном аудите "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ, это должно помочь в прозрачности и борьбе с коррупцией в секторе обороны", – сказала Йованович.

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Тег США, Луценко, йованович

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