США передали список людей, которых просили не преследовать – Луценко
Госдепартамент назвал вымыслом утверждения Луценко о получении списка людей, которых не стоит преследовать
Посол Украины в США Мила Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование. Об это заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию HillTv.
"К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве (Йованович, – ред.) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", – сказал Юрий Луценко.
По словам Луценко, такая позиция посла недопустима.
"Мой ответ – недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, имеет ли место преступление", – продолжил он.
В свою очередь Госдепартамент назвал "откровенным вымыслом" утверждения Луценко о получении списка людей, которых не стоит преследовать.
Ранее Йованович призвала отправить в отставку главу Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Также США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома".
"Правительство Украины также должно немедленно распорядиться о полном аудите "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ, это должно помочь в прозрачности и борьбе с коррупцией в секторе обороны", – сказала Йованович.
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