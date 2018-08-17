США передали Украине новую военную технику: видео

Сегодня, 22:57

Общее количество предоставленных подвижных РЛС TPQ-36 достигло 11


Посол США в Украине Мари Йованович передала Вооруженным Силам Украины 2 подвижные радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и оборудования для обслуживания радаров. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Мы предоставляем эту помощь, поскольку мы стремимся помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", – сказала Йованович во время церемонии передачи оборудования.

Отмечается, что после этого общее количество предоставленных подвижных РЛС TPQ-36 достигло 11.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

По словам Турчинова, с помощью крылатых ракет также могут быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

14 августа Турчинов ознакомился с новыми разработками и технологией изготовления современного ракетного оружия на Государственном киевском конструкторском бюро "Луч", а также обсудил задачи по реализации Национальной ракетной программы.

В ходе визита на КБ "Луч" секретарь СНБО осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового украинского ракетного комплекса "Ольха", а также новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

Также напомним, Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.
бюджет, США, оружие, военная техника, Дональд Трамп, помощь Украине

Вы сейчас просматриваете новость "США передали Украине новую военную технику: видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Экс-советник Трампа обнародовала еще одну тайную аудиозапись

Сегодня, 02:58

В записи невестка Трампа Лара Трамп предлагает Маниголт-Ньюман работу за 15 тыс. долларов в месяц за то, чтобы положительно отзываться о Трампе

Экономика

Фото: karelmilitary

Украинские полицейские получат пистолеты-пулеметы МП-5

Вчера, 05:46

Князев также отметил, что к концу 2018 года спецподразделение полиции КОВД получит необходимое количество винтовок, соответствующих стандартам НАТО
Загрузка...
Загрузка...