США передали Украине новую военную технику: видео

Посол США в Украине Мари Йованович передала Вооруженным Силам Украины 2 подвижные радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и оборудования для обслуживания радаров. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Мы предоставляем эту помощь, поскольку мы стремимся помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность", – сказала Йованович во время церемонии передачи оборудования.

Отмечается, что после этого общее количество предоставленных подвижных РЛС TPQ-36 достигло 11.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

По словам Турчинова, с помощью крылатых ракет также могут быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

14 августа Турчинов ознакомился с новыми разработками и технологией изготовления современного ракетного оружия на Государственном киевском конструкторском бюро "Луч", а также обсудил задачи по реализации Национальной ракетной программы.

В ходе визита на КБ "Луч" секретарь СНБО осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового украинского ракетного комплекса "Ольха", а также новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

Также напомним, Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.