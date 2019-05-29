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США продолжает поставлять летальное вооружение Украине – Волкер

29 мая, 10:23

В условиях войны с Россией Украине жизненно необходима военная помощь, считает американский дипломат

Фото: Курт Волкер/Twitter
Фото: Курт Волкер/Twitter.

США предоставили колоссальную помощь Украине после Революции достоинства. Но на этом американцы не останавливаются и готовы дальше предоставлять оборонительное вооружение для укрепления украинской обороноспособности.

Об этом рассказал во время брифинга спецпредставитель США Курт Волкер, передает "Радио свобода".

Он напомнил, что недавно американский Конгресс принял решение о финансовой помощи, что открывает возможности для новых поставок в Украину средств противотанковой обороны, антиснайперские системы.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличивать ее возможности самозащиты, по меньшей мере, в вопросе оборонного летального оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите", – сказал Волкер.

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По его словам, в условиях войны с Россией Украине жизненно необходима военная помощь.

"Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшей потери территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры", – подчеркнул американский дипломат.

Напомним, недавно Конгресс США утверждал бюджет, который предусматривает 250 млн долларов для Украины. Отмечается, что из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагают направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.


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Тег США, летальное оружие, Волкер

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