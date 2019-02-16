США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях – Порошенко

По его словам, без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе

Фото: president.gov.ua

США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/85d/63e/5c685d63e3df1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/85d/63e/5c685d63e3df1.jpeg 2019-02-16T21:03:55+02:00 Политика По его словам, без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе

Президент Петр Порошенко заявил, что США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях.

Об этом Порошенко сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя результаты встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Мы договорились о том, что и в Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержка Украины будет продолжена", – заявил глава государства.

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По его словам, без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе.

Порошенко отметил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил все вопросы двустороннего сотрудничества.

"Начиная от поддержки реформ и заканчивая решительными усилиями для защиты позиции Украины: и в вопросах акта агрессии в Керченском проливе и освобождения украинских моряков, и обеспечения свободы мореплавания, и в вопросах обеспечения обороны и развития экономики", – отметил президент.

Порошенко выразил благодарность американским и европейским партнерам за четкую и последовательную поддержку Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года. Также мы сообщали, что Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине.

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