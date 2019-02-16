США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях – Порошенко
По его словам, без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе
Президент Петр Порошенко заявил, что США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях.
Об этом Порошенко сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя результаты встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.
"Мы договорились о том, что и в Генеральной ассамблее ООН во время дебатов по оккупированным территориям, и в международных организациях твердая поддержка Украины будет продолжена", – заявил глава государства.
По его словам, без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе.
Порошенко отметил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил все вопросы двустороннего сотрудничества.
"Начиная от поддержки реформ и заканчивая решительными усилиями для защиты позиции Украины: и в вопросах акта агрессии в Керченском проливе и освобождения украинских моряков, и обеспечения свободы мореплавания, и в вопросах обеспечения обороны и развития экономики", – отметил президент.
Порошенко выразил благодарность американским и европейским партнерам за четкую и последовательную поддержку Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года. Также мы сообщали, что Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях – Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Если Украина прекратит защищаться от РФ, то прекратит существование – Порошенко
Президент отметил, что ему неприятно слышать, когда иногда говорят, что Украина и Россия обе что-то должны сделать
Меркель: Я на стороне Порошенко, но вопросы "Северного потока – 2" для меня тоже важны
Канцлер ФРГ поддержала строительство газопровода в обход Украины, отметив его важность для Евросоюза
В Мюнхене прошла встреча Порошенко и Меркель: названы главные темы
Порошенко и Меркель обсуждали прекращение агрессии РФ
Борьба с бедностью и марсиане вместо россиян: ТОП-5 цитат недели
Украина стремительно сближается с НАТО: новое украинское оружие изготавливается по стандартам Альянса, а в Черном море ждем НАТОвские корабли