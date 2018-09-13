США предупредили Европу о ловушке, которую ей готовит Путин

Строительство Россией газопровода "Северный поток-2" навредит экономике Европейского союза, поскольку последний окажется в зависимости от российского газа.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил министр энергетики США Рик Перри, добавив, что Вашингтон против этого проекта.

"Мы выступаем против "Северного потока – 2", который будет означать две трети импорта [газа для Европы], создавая уязвимость, если что то пойдет не так", – сказал Перри перед встречей со своим российским коллегой Александром Новаком.

Глава американского Минэнергетики уверен в том, что Москва и Вашингтон найдут способ, как улучшить их нынешние отношения и будут "прилагать совместные усилия, чтобы сделать этот мир лучше".

Перри уверен, что Россия и США, которые являются одними из основных производителей энергоресурсов в мире, могут сообща работать над стабильностью мировых энергорынков.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа разрабатывает пакет санкций в отношении компаний, связанных со строительством "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил, что российский газопровод может рассорить Европу и Америку.