США против "Северного потока – 2": Россия пытается затормозить санкции

Даже визит Лаврова не спас ситуацию и Вашингтон принял жесткое решение по России

Фото: nord-stream.com

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Российское лобби в Соединенных Штатах Америки не сидит сложа руки и пытается затормозить введение санкций против "Северного потока – 2". Об этом идет речь в материале "Сегодня" о санкциях США против "Северного потока-2".

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что вряд ли Москве удастся отсрочить наказание.

"Насколько это им удастся? Судя по визиту Лаврова в Белый дом, он уехал несолоно хлебавши. Хватит ли ближайших пяти недель, как об этом говорит "Газпром"? Не факт. Ситуация во многом зависит от погодных условий. Это не лето, зимой Балтика совсем другая. Тем более, мы не знаем, на какое еще творчество могут пойти в американских ответственных ведомствах. Тем более, что санкции будут касаться не только субъектов хозяйствования, но и менеджмента этих компаний. Для них это мощный сдерживающий фактор", – подытожил Михаил Гончар.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Трамп заявил, что готов немедленно подписать документ и он уже отправлен ему в Белый дом. Стали известны детали американских санкций против "Северного потока – 2".

Напомним, предусмотренные оборонным бюджетом США санкции направлены против компаний, которые прокладывают трубопровод "Северный поток-2" по дну моря. Также США придерживаются позиции, что "Северный поток-2" является экономически необоснованным проектом.

При этом "Северный поток-2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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