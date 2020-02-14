США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на Донбассе

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Украина выполнила ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей, однако Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Как отмечала посол Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау – ред.) во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе, Украина сделала ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей. Киев принял и обновил закон об особом статусе и добросовестно ведет переговоры. Россия, впрочем, не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Востоке Украины и остается неуступчивой во время переговоров о достижении мира", - сказал американский дипломат.

Он заявил, что США призывают Россию проявить политическую волю ради прекращения этого ужасного конфликта.

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Гарри Кемиан отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

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"Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши санкции, связанные с Украиной против России, останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства и не вернет Украине полный контроль над Крымом", - заявил он.

Как известно, Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков.

Также новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.

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