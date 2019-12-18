США смягчат "адские санкции" против России: эксперты назвали причины

Американцы утвердят пакет мер по принципу "и волки сыты, и овцы целы", но «санкицонного взрыва» не будет

/ Фото: Pixabay

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В Украине эксперты практически уверены, что США не введут санкции против государственного долга России. Во-первых, только в таком случае проект получит шанс быть реализованным; во-вторых, потому что его настоящая цель отличается от декларированной. Об этом идет речь в материале "Дошли руки: в Сенате США рассмотрят "адские санкции" против Путина и Ко".

"Я думаю, что санкции в итоге утвердят. Другой вопрос, что этот законопроект будет серьезно урезан по сравнению с изначальным. Я видел заявление, что санкций против суверенного долга в законе не будет. В целом, думаю, документ в итоге будет больше рассчитан на долгосрочное давление, а не на сиюминутный "санкционный взрыв", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

По его словам, "смягчение" проекта по сравнению с первоначальным текстом связано с нежеланием Белого дома сильно давить на Кремль.

"В итоге, как я понимаю, Конгресс и Белый дом нашли компромисс. Санкции будут, но не такие "адские" как предполагалось. Будет утвержден пакет по принципу "и волки сыты, и овцы целы" – Конгресс докажет свою антироссийскую позицию, Трамп в преддверии выборов может доказывать, что он не подыгрывает русским. Это ему сыграет на руку во время выборов. Но при этом в самих санкциях ничего "адского" не будет. Тем более русские за прошедшее годы уже научились эти санкции обходить", – говорит он.

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В свою очередь экономический эксперт Алексей Кущ объяснил нам, что в законопроект (по крайней мере, вторую его редакцию) изначально были заложены специфические цели.

"В проекте есть норма, которая является реальной движущей силой этого закона. Это норма об ограничении инвестиций в проекты СПГ, которые реализует Россия. То есть о транспортировке и технологическом сопровождении сжиженного природного газа. Поэтому этот проект можно считать инструментом конкурентной борьбы со стороны США. Соединенные Штаты активно развивают проекты поставок СПГ в Европу. И на наших глазах разворачивается настоящие эпические баталии за европейский рынок газа", – сказал он

Как полагает эксперт, у DASKАA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля") есть реальные цели и есть декларативные.

"На мой взгляд, проект лишь использует различные события последнего времени, как повод протолкнуть американские санкции против российских объектов СПГ, возможно, нефтяной промышленности. И чтобы не было так очевидно, эти санкции "припорашиваются" санкциями против физлиц, банков ГКО и так далее. То есть, все остальные санкции используются, как прикрытие. Поэтом я думаю, если проект будет утвержден, все одиозные нормы, как, например, по ГКО (госдолг) оттуда уберут. Возможно, туда добавят какие-то "маскирующие" санкции, которые не так сильно будут влиять на отношения США и России. Но главная цель – конкурентный удар по рынку СПГ – останется", – подчеркнул Кущ.

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Отметим, что санкции против энергосектора России способны нанести серьезный урон агрессору. Впрочем, Украине от этого ни холодно, ни жарко: в Кремле также понимают истинные мотивы таких санкций. А потому умиротворить Кремль подобное санкционное давление не способно.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 декабря члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета "адских санкций" против России. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени.

Напомним, в августе 2018 года США ввели санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где, предположительно, с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

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