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"США уважают наше поведение": Зеленский рассказал о важном достижении

11 февраля, 16:00

Украина не дала втянуть себя во внутриамериканский конфликт и выиграла от этого

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

После несбывшегося в США импичмента Дональда Трампа президент Владимир Зеленский заявил, что в следующие несколько лет между Киевом и Вашингтоном будут хорошие отношения.

По его словам, Украина не дала себя втянуть во внутриамериканский конфликт и выиграла от этого.

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"Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие пять лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидер какой бы из партий ни победил на выборах – или это будет представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп. Мы не обидели ни одну сторону, мы не дали втянуть себя во внутренний конфликт в США. Они все – и демократы, и республиканцы – уважают наше поведение в этой ситуации", – сказал Зеленский.

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Отметим, что первая встреча Зеленского с Трампом привела к запуску процедуры импичмента президента США из-за якобы давления на украинского лидера, когда был рассекречен их телефонный разговор. Но теперь, когда скандал с импичментом урегулирован, Киев и Вашингтон прорабатывают уже официальную встречу между президентами. Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киев приезжал госсекретарь США Майк Помпео. На встрече с ним Зеленский назвал условия для встречи с Трампом.

В то же время новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в ближайшее время должны стать известны даты визита украинского лидера в Вашингтон. Читайте также подробнее о возможном будущем визите в материале "Американский прием: когда Трамп может пригласить Зеленского в Белый дом".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США Владимир Зеленский Дональд Трамп импичмент Трампа

Источник: Интерфакс-Украина

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